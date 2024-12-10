ВСУ попытались вывести остатки группировки из Курахова

Командование Вооруженных сил Украины пытается вывести оставшиеся силы из Курахово в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Сейчас попытки противника выйти из Курахова приобретают массовый характер. Если раньше они [ВСУ] пытались бежать малыми группами, то сейчас масштаб и частота другие. Таким образом остатки группировки пытаются вывести», — рассказал собеседник агентства.

Ранее три украинские бригады попали в оперативное окружение под Курахово. Подразделения понесли большие потери. Бывший полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков подчеркивал, что боевики пытались прорваться, используя реактивные системы залпового огня, артиллерию и дроны.

Ранее ВС России приступили к зачистке полукотла у Курахова. Российские военные взяли опорный пункт, который прикрывал позиции ВСУ с тыла.