«Насильно засунули в машины». Сотрудники СБУ похищали людей в Селидове

Сотрудники СБУ похищали людей в Селидове под угрозой оружия. Не все из похищенных вернулись домой, рассказал РИА «Новости» житель города.

По его словам, его похитили на заправке, когда он пошел рассчитываться. К АЗС подъехала военная машина и несколько микроавтобусов ТЦК, из которых вышли молодые люди в джинсах, зеленых куртках и бронежилетах с надписью «СБУ»

«Они были в балаклавах, не было видно лица, начались выстрелы, палили в воздух. Залетели в помещение и начали орать „всем на выход, проверка“. Нас насильно засунули в машины», — сказал собеседник агентства.

После этого всех задержанных привезли в Покровск (Красноармейск), осмотрели, в том числе телефоны, и стали допрашивать под дулом автоматов. Мужчина вспомнил, что в тот день сотрудники СБУ вывезли 34 человека, из которых домой вернулись только 24. Ему известно, что пять или шесть человек посадили, но он не знает, за что.

Ранее экс-полковник СБУ Александр Мазур рассказал, что в каждом крупном городе Украины были созданы пыточные камеры, а в самом ведомстве работали американцы — сотрудники ЦРУ и АНБ.