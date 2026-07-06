ВСУ попытались атаковать строящийся энергоблок Курской АЭС-2

ВСУ ночью попытались ударить по градирне строящегося второго энергоблока Курской АЭС-2. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, его слова привело РИА «Новости» .

Информацию подтвердил и губернатор Курской области Александр Хинштейн. В своем телеграм-канале он написал, что последствий это не повлекло, поскольку систему еще не ввели в эксплуатацию. Станция продолжает работу в штатном режиме.

Всего, по словам Хинштейна, системы ПВО и радиоэлектронной борьбы подавили и уничтожили 12 беспилотников, запущенных противником в сторону города-спутника АЭС Курчатова.

Первый энергоблок АЭС-2 работает на полной мощности с марта этого года.

Ранее директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сравнила возможные последствия атак украинских военных с Чернобыльской аварией.