ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС
Mash: ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС, предположительно, авиабомбой
ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС, предположительно, французской авиабомбой. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Атаку отразили российские системы ПВО. Бомба упала в нескольких километрах от станции, не причинив ей вреда. Однако на месте падения начался пожар.
В пресс-службе станции сообщили, что она работает в штатном режиме, радиационный фон не превышает норму.
В начале сентября гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев предупредил, что удар по Курской АЭС приведет к катастрофе, по сравнению с которой «Чернобыль покажется разминкой».
Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что у украинских военных сейчас нет ресурса, чтобы прорваться к электростанции.