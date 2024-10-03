ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС, предположительно, французской авиабомбой. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Атаку отразили российские системы ПВО. Бомба упала в нескольких километрах от станции, не причинив ей вреда. Однако на месте падения начался пожар.

В пресс-службе станции сообщили, что она работает в штатном режиме, радиационный фон не превышает норму.

В начале сентября гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев предупредил, что удар по Курской АЭС приведет к катастрофе, по сравнению с которой «Чернобыль покажется разминкой».

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что у украинских военных сейчас нет ресурса, чтобы прорваться к электростанции.