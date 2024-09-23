Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: у ВСУ нет ресурса прорваться к Курской АЭС

Командование украинской армии хорошо понимает отсутствие необходимого ресурса для прорыва в Курской атомной электростанции. Об этом РИА «Новости» рассказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

При этом он признал, что националисты не оставили попыток прорыва к атомному объекту.

«Но чтобы действительно к Курской атомной станции продавиться, у них такого ресурса нет, они осознают это. ВСУ понимают, что выполнить задачу-максимум у них уже не получится», — отметил Алаудионов.

Глава «Ахмата» подчеркнул, что за период остановки прорыва противника на подступах к Курской АЭС уже появились несколько оборудованных и хорошо подготовленных линий обороны и эшелонов.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что не интересуется историческим успехом атак боевиков ВСУ под Курском. Он отмечал, что слишком занят нынешними делами на передовой.