Кимаковский: ВС России выбили ВСУ из Малиевки в Днепропетровской области

Российские штурмовики выбили украинских военных с позиций в населенном пункте Малиевка Днепропетровской области. Об этом заявил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

«Из Малиевки наши войска выбили силы противника», — заявил он.

Ранее Минобороны сообщило, что группировка войск «Центр» освободила поселок Новоэкономическое и село Зверево в ДНР. Эти населенные пункты расположены на западе республики.

До этого ведомство сообщило, что за сутки в зоне ответственности группировки украинские военные потеряли до 420 военнослужащих, пять бронемашин, шесть пикапов и три артиллерийских оружия.

Накануне министерство обороны заявило, что ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины. Всех целей достигли, назначенные объекты поразили. Атаку наносили высокоточным оружием большой дальности и дронами.