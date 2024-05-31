ВСУ попали в ловушку сразу на двух направлениях

Меркурис: ВСУ попали в ловушку в Часовом Яре и Волчанске

Фото: РИА «Новости»

Украинские военные в Донбассе попали в ловушку сразу в двух городах: Часовом Яре и Волчанске. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на YouTube-канале.

«Мне кажется, что украинские войска сейчас заперты в двух местах. Их окружили, речь идет о так называемых котлах», — отметил он.

Эксперт объяснил, что в Волчанске солдаты ВСУ отрезаны от снабжения. Похожая ситуация, по его словам, сложилась и у Часова Яра.

«Факт в том, что они отрезаны и у них нет доступной линии подкрепления и отступления. Это предвещает их гибель, так же как и окружение в Волчанске», — заявил он.

ВС РФ ранее взяли в котел ВСУ в Харьковской области. Российские военнослужащие уничтожили мост через реку Волчья в Волчанске. Именно по этой переправе бойцы украинской армии перебирались на другой берег.

Как отметил советник главы ДНР Ян Гагин, группировку украинских сил на Харьковском направлении укрепили военными с Донецкого направления. Он объяснил, что подразделения из ДНР передислоцировали вместе с техникой.

«Места действительно не хватает». Директор физмат-лицея в Сергиевом Посаде Макарова — о скором переезде

Главное — безопасность. Россиянам рассказали о форматах общения детей в Сети

Пятый раз подряд? Что будет с ключевой ставкой в июне

Цепной пес в Киеве. Какое разрешение Байден дал Зеленскому и зачем?

✂️Стрижемся по Луне. Когда в июне 2024 года можно идти к парикмахеру

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте