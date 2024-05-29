Ради удержания Волчанска ВСУ передислоцировали подразделения с Донецкого направления

Группировку Вооруженных сил Украины на харьковском направлении укрепили военными с донецкого. Советник главы ДНР Ян Гагин сообщил об этом ТАСС .

«Для попытки удержать Волчанск противник перебросил [личный состав] с других участков фронта — с донецкого участка фронта, Часова Яра, херсонского и запорожского участков фронта», — сказал он.

Подразделения из ДНР, по словам Гагина, передислоцировали вместе с вооружениями. Он сообщил, что в Харьковскую область отправили десятки единиц военной техники.

Российские войска заняли северную часть Волчанска, который находится в 70 километрах от Харькова. По словам военкоров, в городе шли ожесточенные бои с применением авиации, артиллерии и беспилотников. Дороги заминировали. На одной из них получил ранение оператор ВГТРК Александр Пушин. Мужчину эвакуировали в госпиталь.