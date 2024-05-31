Российские военные взяли в котел ВСУ в Херсонской области

Украинских военных в Харьковской области взяли в котел. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

Авторы статьи отметили, что российские военные ударили по последнему мосту реки Волчья, который расположен на улице Ленина в Волчанске. Именно по этой переправе украинские пехотинцы пытались перебираться на другой берег, передала Lenta.ru.

Ранее стало известно, что штурмовики группировки войск «Север» взяли в плен трех боевиков батальона ГУР Минобороны Украины. Это произошло рядом с Волчанском в Харьковской области.