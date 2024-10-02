ВСУ понесли огромные потери в Угледаре

Угледар практически зачистили от группировки Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

Украинские войска понесли «огромные потери» из-за отказа вывести свои силы из города, пока это было возможно, подчеркнул собеседник агентства.

Утром 2 октября Telegram-канал Mash сообщил о полном переходе Угледара под контроль Вооруженных сил России. Бойцы водрузили триколор над зданием местной администрации. О потере Угледара ранее сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Он назвал это позором и призвал министра обороны Украины Рустема Умерова уйти в отставку.

Минобороны России пока не сообщало официально об освобождении Угледара.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.