ВСУ понесли огромные потери в Угледаре

Угледар практически зачистили от группировки Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.
Украинские войска понесли «огромные потери» из-за отказа вывести свои силы из города, пока это было возможно, подчеркнул собеседник агентства.
Утром 2 октября Telegram-канал Mash сообщил о полном переходе Угледара под контроль Вооруженных сил России. Бойцы водрузили триколор над зданием местной администрации. О потере Угледара ранее сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Он назвал это позором и призвал министра обороны Украины Рустема Умерова уйти в отставку.
Минобороны России пока не сообщало официально об освобождении Угледара.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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