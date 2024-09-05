Военнопленный Алексей Гульченко попал под минометный обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Его слова привел ТАСС .

«Минометные мины шли со шрапнелью. Утюжили где-то полчаса позицию, на которой находилось 14 человек», — рассказал боец ВСУ.

Он связал атаку со стороны сослуживцев с нехваткой квалифицированных кадров в рядах армии. Командование использует солдат, чтобы «заткнуть дыры» на фронте, при этом о рациональном распределении человеческих ресурсов никто не заботится, возмутился пленный.

Семеро бойцов ВСУ накануне сдались в плен российским военным, освобождавшим населенные пункты Донецкой Народной Республики. В числе сдавшихся был командир отделения.

Командование ВСУ бросило на произвол судьбы украинского бойца Владимира Кислого. Мужчина не понял, почему его руководство так поступило.