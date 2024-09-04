Украинский пленный рассказал, как его бросили на произвол судьбы

ТАСС: пленный боец ВСУ рассказал, как его бросили на произвол судьбы

Украинский военнослужащий Владимир Кислый, оказавшийся в российском плену, рассказал, что командование бросило его отряд на произвол судьбы. Подробности он сообщил в беседе с ТАСС .

«Мы по рации спросили, что нам делать. Старший ответил, оставайтесь на месте, мы за вами сверху наблюдаем, вы в безопасности», — рассказал Кислый.

Однако вместо сослуживцев их нашли российские штурмовики, которым отряд и сдался в плен. Кислый заявил, что не понимает, почему его командиры так поступили.

Кроме того, пленный рассказал, что в военкомате не обратили внимания на его проблемы со здоровьем.

«Смотрят визуально, руки, ноги есть — иди», — добавил он.

Ранее другой украинский пленный, командир взвода Антон Фурдоленко, рассказал, что его командование забыло в селе Коренево Курской области целое подразделение.