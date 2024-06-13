Расчеты РСЗО «Град» атаковали позиции ВСУ у Часова Яра

Фото: РИА «Новости»

Российские силы атаковали позиции ВСУ у Часова Яра. Удар нанесли расчеты реактивной системы залпового огня «Град» артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ. Об этом журналистам рассказали в Минобороны.

«После получения координат целей от военнослужащих беспилотной авиации и данных разведки расчеты реактивных систем залпового огня „Град“ нанесли удар по выявленным позициям противника», — процитировало сообщение РИА «Новости».

В оборонном ведомстве уточнили, что противнику нанесли огневое поражение 122-миллиметровыми зажигательными неуправляемыми реактивными ракетами.

Артиллеристы-десантники бьют по украинским военным объектам, боевой технике, живой силе и фортификационным сооружениям в зоне СВО круглосуточно.

Недавно журналисты поинтересовались у официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, являются ли законной военной целью ВС России гражданские электросети Украины. Он переадресовал вопрос министерству обороны.

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