Расчеты РСЗО «Град» атаковали позиции ВСУ у Часова Яра
Российские силы атаковали позиции ВСУ у Часова Яра. Удар нанесли расчеты реактивной системы залпового огня «Град» артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ. Об этом журналистам рассказали в Минобороны.
«После получения координат целей от военнослужащих беспилотной авиации и данных разведки расчеты реактивных систем залпового огня „Град“ нанесли удар по выявленным позициям противника», — процитировало сообщение РИА «Новости».
В оборонном ведомстве уточнили, что противнику нанесли огневое поражение 122-миллиметровыми зажигательными неуправляемыми реактивными ракетами.
Артиллеристы-десантники бьют по украинским военным объектам, боевой технике, живой силе и фортификационным сооружениям в зоне СВО круглосуточно.
Недавно журналисты поинтересовались у официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, являются ли законной военной целью ВС России гражданские электросети Украины. Он переадресовал вопрос министерству обороны.