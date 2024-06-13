Бойцов ВСУ настигли в месте сбора для отправки на вторую линию обороны
МО: артиллеристы группировки «Запад» ударили из РСЗО «Град» по месту сбора ВСУ
Расчет реактивной системы залпового огня российской группировки войск «Запад» атаковал место сосредоточения украинских военнослужащих. Потери противника составили до 30 человек, сообщило Минобороны.
Бойцы Вооруженных сил Украины стягивались на позиции для создания участка второй линии обороны. Российские разведчики вычислили координаты места сбора. Артиллеристам из расчета РСЗО «Град» приказали нанести удар.
«Поступила задача по уничтожению живой силы и легкобронированной техники противника. Расчет своевременно выдвинулся, занял подготовленную огневую позицию и подавил цель», — рассказал командир реактивной батареи с позывным Днепр.
Военнослужащий рассказал, что атака заняла три-четыре минуты. После этого расчет сменил огневую позицию, чтобы спастись от ответного удара. Потери ВСУ составили до 30 человек погибшими и ранеными.
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