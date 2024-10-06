ВСУ подтвердили смерть комбата Гриба после потери Угледара

Командир 123-й бригады ВСУ Игорь Гриб наложил на себя руки после того, как военнослужащие отступили под Угледаром. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
Бригада подтвердила смерть комбата и назвала его преданным своему делу военным.
Издание отметило, что военнослужащие 123-й бригады отказались выполнять приказ командования и ушли с позиций под Угледаром. Отступившие военные сослались на нехватку подготовки и оружия.
Ранее заместитель командира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман рассказал, что ВСУ готовились к сдаче города. Они предварительно вывезли из Угледара радиолокационные установки.
Депутат Рады Алексей Гончаренко* назвал сдачу крупного города позором и напомнил, что войска удерживали его в течение двух лет. Он призвал главу Минобороны Украины уйти в отставку на фоне провала ВСУ.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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