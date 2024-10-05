Украинские военные заранее готовили город Угледар к сдаче. Об этом ТАСС рассказал заместитель командира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман.

«ВСУ знали заранее, оттягивали просто время. Видно, что город к сдаче уже готовили. Основные средства поражения уже вывезли за пределы Угледара, например ценные для них радиолокационные установки. Мы все это видели, разведали. А потом не было их уже», — сказал он.

Об освобождении Угледара стало известно 3 октября, министр обороны РФ Андрей Белоусов докладывал об этом президенту Владимиру Путину.

Посол России в США Анатолий Антонов заявлял о бессмысленности поставок Украине западного оружия на фоне взятия Угледара российскими военными. Он отмечал, что позиция Штатов лишь потворствует увеличению жертв со стороны ВСУ.