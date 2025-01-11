ВСУ сбросили взрывчатку на авто под Белгородом, пострадали два человека

Украинские боевики с помощью БПЛА сбросили взрывное устройство на автомобиль в Белгородском районе. В результате два мирных жителя получили ранения, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«Дроны ВСУ нанесли очередные удары по нашей области. Ранены два мирных жителя», — написал он.

ЧП произошло на перекрестке дорог Черемошное — Октябрьский. Оба мужчины получили баротравмы. Пострадавших доставили в больницу Белгорода. Губернатор подтвердил, что им окажут всю необходимую помощь.

По его словам, украинские военные также пытались ударить дроном по коммерческому объекту в поселке Борисовка Борисовского района. В результате в здании повредилась кровля.

«Информация о последствиях атак уточняется. Оперативные службы работают на местах», — добавил Гладков.

Ранее ВСУ атаковали беспилотниками два пятиэтажных дома в Котовске. Местная жительница рассказала сайту «Аргументы и факты», что ночью обломки БПЛА забрали, а место ЧП оцепили.