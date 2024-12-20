В Курской области под видом российских военных орудовали украинские боевики. Пленный Богдан Никитченко рассказал об их преступлениях, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Был взвод пулеметчиков, их там было около десятка человек. Они под видом российских солдат заходили в села и расстреливали мирное население, жителей, также солдат, короче всех кого не лень», — сказал он.

Самому Никитченко и его сослуживцам командование приказало убивать либо глушить всех, кто попадался им на пути, в том числе мирных жителей. Пленный признался, что расстреливал людей.

Он пожаловался на плохое отношение со стороны командования. Многие бойцы, по словам Никитченко, хотели сдаться в плен, но боялись это сделать. Тех, кто сбегал, украинские заградотряды забрасывали с дронов гранатами.

Нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область произошло в начале августа. Житель Октябрьского района рассказал о сильных взрывах и срочном отъезде из родного дома.