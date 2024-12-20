Украинский военнопленный Григорий Шинкарев рассказал, что командование ВСУ приказало убивать мирных жителей в Курской области, если они говорили на русском языке. Видео с его признанием опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Те жители, которые разговаривают на украинском языке, их не трогать, пропускать, а тех, кто на русском языке, тех расстреливать. Это такой приказ был. Вариантов других не было, только так», — сообщил Шинкарев.

Пленный также рассказал об отношении к рядовым бойцам в украинской армии. По его словам, их могли забить палками за отказ стрелять в россиян. Если неправильно держали автоматы, тогда тоже могли избить, сломать руки и ноги.

Шинкарев добавил, что некоторые украинцы убегали, но их ловили, а потом «без саперной лопатки, без бронежилета, выкидывали их на ноль и там расстреливали». Только при нем более 10 бойцов пытались сбежать.

Пленный признался, что его удивило отношение российских военных, которые его накормили, одели, обули и даже показали врачам, так как у него были отморожены ноги.

Ранее пленный солдат ВСУ Роман Гутник рассказал, что во время обучения в натовском лагере в Чехии их охраняли сотрудники военной полиции, чтобы они не сбежали.