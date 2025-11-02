ВСУ побежали. Где обрушилась оборона Украины, власти сообщили о жестком прорыве
Пушилин сообщил о боях в черте Константиновки
Российские войска ведут бои уже в городской черте Константиновки. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
По его словам, подразделения российской армии продвигаются на окраинах города и постепенно расширяют зону контроля. Пушилин отметил, что у штурмовиков появляется все больше возможностей выдавить украинских солдат из населенного пункта.
Ожесточенные столкновения продолжаются и в районе Ямполя, добавил Пушилин. Украинская армия, по его словам, пытается удержать позиции и перебрасывает туда дополнительные силы.
Он выразил уверенность, что действия армии приведут к полному освобождению населенного пункта.
Константиновка — промышленный город на севере ДНР. После начала конфликта город стал важным логистическим узлом украинских войск и одним из ключевых опорных пунктов на северном направлении фронта. Ямполь также имеет стратегическое значение, через него проходят пути к Северску и Красному Лиману.
На Украине ранее признали уличные бои в Димитрове и Константиновке.