Пушилин сообщил о боях в черте Константиновки

Российские войска ведут бои уже в городской черте Константиновки. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале .

По его словам, подразделения российской армии продвигаются на окраинах города и постепенно расширяют зону контроля. Пушилин отметил, что у штурмовиков появляется все больше возможностей выдавить украинских солдат из населенного пункта.

Ожесточенные столкновения продолжаются и в районе Ямполя, добавил Пушилин. Украинская армия, по его словам, пытается удержать позиции и перебрасывает туда дополнительные силы.

Он выразил уверенность, что действия армии приведут к полному освобождению населенного пункта.

Константиновка — промышленный город на севере ДНР. После начала конфликта город стал важным логистическим узлом украинских войск и одним из ключевых опорных пунктов на северном направлении фронта. Ямполь также имеет стратегическое значение, через него проходят пути к Северску и Красному Лиману.

На Украине ранее признали уличные бои в Димитрове и Константиновке.