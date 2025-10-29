На Украине признали уличные бои в Димитрове и Константиновке

Фото: РИА «Новости»

Российские военные вошли в Димитров (Мирноград) и Константиновку и завязали в них уличные бои. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

В Константиновке отдельным подразделениям удалось закрепиться у трамвайного депо. При этом они используют артиллерию, беспилотники и бронетехнику. Украинские военные называют ситуацию неустойчивой.

В середине октября РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщало, что из Константиновки бежала администрация и власть приняли украинские боевики, которым местные жители вынуждены подчиняться.

Кроме того, известный русофобскими взглядами журналист газеты Bild Джулиан Репке вынужден был признать, что российские военные добрались до центра Красноармейска (Покровска).

