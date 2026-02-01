ВСУ по ошибке пустили в тыл российских солдат на угнанных Humvee

Военнослужащие 61-й бригады Северного флота России провели дерзкую разведывательную операцию в районе Доброполья в ДНР. Они притворились украинскими военными и на угнанных машинах заехали в тыл, сообщил военкор Александр Коц в телеграм-канале .

Возвращаясь с задания, морпехи захватили не один, как сообщалось ранее, а два американских бронеавтомобиля Humvee, принадлежавшие Вооруженным силам Украины. Одну вел командир разведывательный группы, другую — его подчиненный.

После угона бойцы решили притвориться солдатами ВСУ и пробраться в тыл противника, чтобы собрать информацию. Они переоделись в украинскую форму, предупредили российские блокпосты и пересекли линию боевого соприкосновения.

«Мы проехали мимо них, потом доехали до блокпоста противника, помахали им рукой, они нам махнули в ответ, и мы проехали, дальше взяли разведданные и прибыли в расположение», — рассказал один из участников операции.

Ранее в интернете появилось фото используемого ВСУ зенитного ракетного комплекса Patriot с почти пустым боекомплектом. Таким способом украинские военные намекнули НАТО на нехватку вооружений.