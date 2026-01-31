Жалкое зрелище. ВСУ опубликовали фото почти безоружного ЗРК Patriot

Украинские военные показали фото пусковой установки M903 зенитно-ракетного комплекса Patriot с почти пустым боекомплектом. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на украинские ресурсы.

В Сети публикацию уже связали с обращением к странам НАТО.

Военный аналитик Борис Рожин сообщил журналистам, что боекомплект установки практически израсходовали: на ней стояли 14 транспортно‑пусковых контейнеров, из которых 11 оказались пустыми. M903 может нести до 16 ракет разных модификаций, включая PAC‑2 и PAC‑3, и при необходимости оснащаться автономным генератором.

Публикация появилась вскоре после заявления руководства Украины о катастрофической ситуации в энергетике и нехватке ракет для систем ПВО. Часть наблюдателей восприняла этот кадр как попытку наглядно усилить запрос на срочные поставки боеприпасов и подкрепить слова визуальным сигналом.

Президент Украины Владимир Зеленский 23 января заявил о договоренности с главой Белого дома Дональдом Трампом о поставках ракет к системам ПВО Patriot. Однако о количестве и сроках получения боеприпасов он умолчал.