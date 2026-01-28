Российские морпехи на угнанном Humvee влетели в тыл ВСУ

Бойцы 61-й бригады морской пехоты Северного флота угнали бронеавтомобиль Humvee ради сбора данных в тылу ВСУ. Об этом РИА «Новости» рассказал военный с позывным Гарик.

По его словам, российские бойцы выполняли спецзадание. Им удалось угнать американский бронеавтомобиль с позиций ВСУ под Добропольем. Личный состав машины при этом они уничтожили.

«Наши [блокпосты] были предупреждены, мы проехали мимо них, потом доехали до блокпоста противника, помахали им рукой, они нам махнули в ответ, и мы проехали, дальше взяли разведданные и прибыли в расположение», — рассказал разведчик.

Гарик добавил, что благодаря поездке на трофейной машине они добыли ценные данные и смогли успешно вернуться на российские позиции. Саму операцию четко спланировали.

Ранее один из морпехов 61-й бригады Северного флота рассказал, что они затрофеили бронеавтомобиль, когда возвращались с разведки в украинском тылу.