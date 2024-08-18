ВСУ перешли в Херсонской области к тактике террористов
Сальдо: в Херсонской области ВСУ используют террористическую тактику
Вооруженные силы Украины используют в Херсонской области тактику террористов, направляя свои удары на мирных людей. Об этом РИА «Новости» сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Противники перешли к тактике террористов, направляя свои удары на мирных людей и гражданскую инфраструктуру, сами становясь, таким образом, террористами», — сказал он.
По словам Сальдо, особое внимание украинские боевики уделяют Каховско-Новокаховской агломерации, но там ВС России держат крепкую как сталь оборону.
Ранее губернатор рассказал о попытках украинского десанта высадиться на Кинбурнской и Тендровской косах в Херсонской области. В итоге, эта операция стоили им свыше 20 человек личного состава.
В начале недели под обстрел боевиков ВСУ попал инфраструктурный объект «Водоканала» в Каховке. Пострадал один сотрудник предприятия.