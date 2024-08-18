ВСУ перешли в Херсонской области к тактике террористов

Вооруженные силы Украины используют в Херсонской области тактику террористов, направляя свои удары на мирных людей. Об этом РИА «Новости» сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Противники перешли к тактике террористов, направляя свои удары на мирных людей и гражданскую инфраструктуру, сами становясь, таким образом, террористами», — сказал он.

По словам Сальдо, особое внимание украинские боевики уделяют Каховско-Новокаховской агломерации, но там ВС России держат крепкую как сталь оборону.

Ранее губернатор рассказал о попытках украинского десанта высадиться на Кинбурнской и Тендровской косах в Херсонской области. В итоге, эта операция стоили им свыше 20 человек личного состава.

В начале недели под обстрел боевиков ВСУ попал инфраструктурный объект «Водоканала» в Каховке. Пострадал один сотрудник предприятия.