ВСУ обстреляли сотрудников «Водоканала» в Каховке

Сальдо заявил о раненом сотруднике «Водоканала» в Каховке после удара ВСУ

Инфраструктурный объект «Водоканала» в Каховке попал под обстрел украинских боевиков. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале .

Он подчеркнул, что в результате атаки осколочные ранения головы получил сотрудник предприятия. Его забрали прибывшие на место происшествия врачи. Кроме того, прилетевшие снаряды повредили специальную технику предприятия.

По данным Telegram-канала «Таврия» в результате обстрела ВСУ от полученных травм погибла 86-летняя жительница Каховки. Пострадавшего слесаря «Водоканала» доставили в центральную районную больницу, где врачи достали из его головы два осколка.

В прошлый четверг, 8 августа, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о двух раненых жителях Голой Пристани в ходе обстрела ВСУ. Он уточнил, что пострадавшие получили осколочные ранения и их доставили в больницу Скадовска.