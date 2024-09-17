Politico сообщило о переброске подразделений ВСУ из Курской области в Донбасс

ВСУ вынуждены передислоцировать подразделения, атаковавшие Курскую область, в Донбасс из-за продвижения там российской армии. Об этом сообщило издание Politico .

«Потери Украины в Донбассе быстро растут, вынуждая [главнокомандующего ВСУ Александра] Сырского начать перебрасывать часть подразделений из Курска, чтобы укрепить оборону», — заявил изданию украинский собеседник.

Ранее Владимир Зеленский пожаловался, что из-за медленных поставок помощи Украина не может вооружить как следует даже четыре армейские бригады, хотя нужно оснастить 14. Он заявил, что стране пришлось использовать все возможные резервы оружия.

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявлял, что украинское командование, нападая на Курскую область, стремилось отвлечь Россию от наступления в Донбассе, однако этот план провалился.