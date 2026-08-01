ВСУ перед отступлением из Родинского обстреливали подвал с мирными жителями

Украинские боевики обстреливали подвал с мирными жителями перед отступлением из Родинского в ДНР. Об том рассказала жительница города Елена в беседе с РИА «Новости» .

«Было очень опасно из-за атак дронов. После того как украинские войска ушли, они по рации передали, что мы здесь находимся, и с пяти–шести часов вечера по нам около часа били минами из минометов», — поделилась она.

Снаряды падали в огород и соседний дом. В это время женщина стояла у иконы и молилась, чтобы не попали в подвал.

Елена добавила, что за все время в городе группе мирных жителей пришлось сменить пять подвалов из-за непрерывных атак по местам укрытия. Родинское освободили силы 9-й мотострелковой бригады 27 декабря 2025 года.

В марте украинские военные жестоко расправились с пожилой парой местных жителей. Мужчину они расстреляли, а женщину заживо сожгли.