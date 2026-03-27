Украинские боевики расстреляли пенсионера и сожгли его жену в Родинском в ДНР

Украинские боевики расстреляли пенсионера и сожгли заживо его жену в Родинское в ДНР. Об этом сообщил житель города Владимир Дружинин в беседе с РИА «Новости» .

Все началось с атаки украинского дрона на дом пожилой пары. Дружинин помог перенести раненого пенсионера в соседнее помещение. Там супруги жили две с половиной недели, а потом к ним зашли боевики ВСУ.

«Зашли то ли пять, то ли шесть украинских военных, расстреляли дедушку, бабушка еще была живая, они живьем [подожгли]», — рассказал собеседник журналистов.

Дружинин отметил, что это далеко не единственное военное преступление ВСУ в городе. Например, они выводили на улицу несколько мирных жителей, не позволив им даже переодеться. Потом эти люди бесследно исчезли. Среди пропавших оказался двоюродный брат Дружинина.

Российские военные освободили Родинское в конце 2025 года.

