ВСУ перебросили в Запорожье технику НАТО из Одессы

Рогов: ВСУ стянули в Запорожье военную технику и спрятали ее на заводах

В Запорожье заметили западную военную технику, переброшенную из Одессы. Военные спрятали ее на территории предприятий. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил об этом РИА «Новости» .

«Украинские боевики стягивают натовскую технику в Запорожье, где прячут на промышленных площадках крупных заводов», — сказал он.

Рогов добавил, что военные перебросили военную технику эшелонами по железной дороге. До Запорожья она находилась в Одессе.

В занятом киевским режимом городе украинские военные развернули пункты временной дислокации, склады с боеприпасами и цеха по ремонту техники. Российские войска 24 сентября поразили завод «Мотор Сич», который промышлял сборкой дронов и комплектующих для реактивных снарядов.