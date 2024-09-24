Два взрыва прогремели после прилета по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

Российские военные ударили по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где производят беспилотники и детали для ракет РСЗО. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Прилет зафиксировали вечером 23 сентября. Прогремели два взрыва, причем оба на заводской территории.

«Взрывы были с сильной и продолжительной детонацией, что позволяет предположить, что прилет — как минимум один — был в склад готовой продукции», — сказал подпольщик.

Лебедев добавил, что на территории завода дислоцируется большая группа ВСУ. По его словам, сложно назвать точно количество бойцов, но более 400 человек. Еще выясняется, задело ли кого-то из украинских военных во время прилета, но после взрыва в сторону завода направилось несколько машин «Скорой помощи».

Ранее взрывы прогремели в Шостке Сумской области. Позднее Лебедев уточнил в своем Telegram-канале, что прилет был в стороне завода «Импульс», там, где находятся склады и железнодорожные депо. Подразделения ВСУ, которые направляются на Курское направление, здесь довооружаются, проходят обучение и стрельбы, а затем выдвигаются в курское приграничье.