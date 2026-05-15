Командование одной из бригад ВСУ перебросило в Харьковскую область для восполнения потерь военнослужащих, признанных негодными к службе. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в силовых структурах.

«Для восполнения потерь личного состава командование 127-й бригады перебросило „роту калек“ в район Избицкого — негодных к военной службе украинцев», — отметил он.

Источник добавил, что часть этих военнослужащих мобилизовали, несмотря на проблемы со здоровьем.

«Среди них страдающий синдромом Меллори — Вейса Ростислав Голиков», — заключил он.

Ранее стало известно, что в составе ВСУ сформировали иностранную роту «Змей» под предводительством гражданина Португалии Жоау Галвеяша с позывным Туга.

Также командование украинской армии для формирования штурмовых групп использует наемников из Мексики. Среди военнослужащих с Украины сражаться никто не хочет.