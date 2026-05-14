Рота иностранцев «Змей» под предводительством португальца с позывным Туга появилась в составе 3-го армейского корпуса ВСУ, возглавляемого Андреем Билецким*. Об этом написало РИА «Новости» .

«Змей» входит в состав 53-й отдельной механизированной бригады, которая является частью 3-го армейского корпуса ВСУ. Командир роты Туга присоединился к ВСУ в 2022 году, работал инструктором в полку «Азов»**. Позже переквалифицировался в штурмовика и его назначили сержантом в «Азове»**.

РИА «Новости» выяснили, что настоящее имя Туги — Жоау Галвеяш, и он уроженец города Монтемор-у-Нову в Португалии.

Ранее пленный украинский военный рассказал, что командование ВСУ использует наемников из Мексики для формирования штурмовых групп. Среди военнослужащих из самой Украины уже никто не хочет сражаться, люди устали от отношения командования.

