Командование Вооруженных сил Украины использует наемников из Мексики для образования штурмовых групп. Об этом рассказал пленный боец ВСУ Андрей Шалдува, чьи слова привело РИА «Новости».

«Наемники были мексиканцы, их использовали совсем по другим назначениям — как штурмовые группы», — сообщил он.

По словам военного, в коллективе уже никто не хочет сражаться, люди устали от отношения командования.

Ранее спецназа «Ахмат» Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что иностранные наемники ВСУ жестоко убивали жителей Курской области. Российские военные обнаружили в Погребках тела со связанными руками и простреленными затылками.