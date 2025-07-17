Количество колумбийских наемников, отправляющихся в ряды ВСУ, остается высоким. Об этом рассказал посол России в Боготе Николай Тавдумадзе в беседе с РИА «Новости» .

«С огромным сожалением приходится констатировать, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину для участия в качестве наемников в боевых действиях против российских войск, сохраняется на высоком уровне», — объяснил собеседник агентства.

До этого Тавдумадзе заявил, что украинские службы вербуют наемников в Колумбии через посольства, нарушая Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.

Ранее стало известно, что Украина отказалась возвращать тела погибших на поле боя испанских наемников их семьям.

Как рассказала бывшая жена одного из них Эва Альварес Родеро, она не может получить тело экс-супруга, потому что оно осталось в Бахмутком районе. Отказ в отправке ей объяснили тем, что территория занята российскими военными, заминирована и защищена дронами.