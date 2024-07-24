Командование Вооруженных сил Украины начало перебрасывать резервы в районы Кондрашовки, Петропавловки и Синьковки, чтобы отразить штурмовые действия российской армии на Купянском направлении. Об этом подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко сообщил в своем Telegram-канале .

«По косвенным фактам можно говорить о том, что украинское командование бросает в бой свои резервы, которые берегли на крайний случай. Это свидетельствует о тяжелом положении украинских войск в данном районе», — отметил офицер.

Украинские боевики всячески пытаются остановить продвижение российских войск. Они занялись укреплением позиций у населенных пунктов Глушковка и Колесниковка. Кроме того, боевики устанавливают минные заграждения в Ковшаровке.

На участке Кременная-Лисичанск, добавил Марочко, украинские боевики бьют по гражданским из минометов и артиллерийских установок и систем, в основном натовских. В большом количестве ВСУ используют ударные дроны.

«За последнее время ситуация с обстрелами начала ухудшаться», — сказал военный эксперт.

Ране украинская армия получила партию бракованных контрафактных дронов. Устройства доставили в Петропавловку на Купянском направлении. В накладной значились сертифицированные гражданские квадрокоптеры известной фирмы, но на деле боевики получили поддельные беспилотники. У них наблюдаются проблемы с аккумуляторами, неисправна электроника и есть ошибки в прошивке.