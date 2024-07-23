В Харьковской области подразделения Вооруженных сил Украины получили партию бракованных гражданских квадрокоптеров. Волонтеры привезли дроны с неисправными аккумуляторами и электроникой, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале .

Партию контрафакта доставили в Петропавловку на Купянском направлении. По словам офицера, в накладной значились сертифицированные гражданские квадрокоптеры известной фирмы, но на самом деле украинские бойцы получили поддельные беспилотники. Марочко сообщил, что дроны с заводскими дефектами привезли волонтеры, которые поддерживали ВСУ с самого начала боевых действий.

«Квадрокоптеры имеют проблемы с аккумуляторными батареями, центровкой лопастей, неисправна электронная начинка, а также есть ошибки в прошивке», — сказал он.

В Одессе военнослужащие ВСУ заминировали некоторые мосты и дамбы. Подпольщики рассказали, что так армия подготовилась к возможной сдаче города.