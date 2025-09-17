Командование ВСУ перебросило наиболее подготовленные подразделения в район Красноармейска, ослабив другие участки фронта. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов, его слова привела пресс-служба Министерства обороны.

Он подчеркнул, что это создает благоприятные условия для российской армии. Ситуация на фронте продолжает оставаться под контролем российских военных.

«Это способствует продвижению наших войск на других участках фронта», — подчеркнул начальник Генштаба.

Также Герасимов заявил, что российская армия ведет наступательные действия практически на всех направлениях спецоперации. По его словам, наиболее ожесточенные бои идут именно на красноармейском направлении.