ВСУ перебросили к Волчанску элитные подразделения

Алаудинов: ВС России ежедневно продвигаются и теснят ВСУ в Волчанске

Фото: РИА «Новости»

Украинское командование отправило к Волчанску лучшие подразделения и наемников. Несмотря на это, российская армия ежедневно продвигается и захватывает новые позиции, заявил в эфире Первого канала командир отряда спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Ежедневно мы двигаемся вперед, выбивая противника со всех позиций, где он есть, и уничтожая его. Сегодня нам противопоставить в Волчанске противник уже не может ничего», — сказал он.

Алаудинов уточнил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины сконцентрировались на севере реки Волчанки. По его словам, противник перебросил в этот район элитные подразделения и иностранных наемников, в том числе граждан Италии.

Украинский офицер просил командование вдвое увеличить группировку под Волчанском. Он жаловался, что солдат и техники не хватило для противостояния силам России.

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