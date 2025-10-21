Украинские войска перебросили из ДНР в Сумскую область 17-ю оперативную бригаду нацгвардии под названием «Рейд». Об этом сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

«В Сумскую область продолжают прибывать подразделения нацгвардии Украины. Из ДНР переброшены подразделения 17-й бригады оперативного назначения национальной гвардии Украины „Рейд“», — заявил собеседник журналистов.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские войска заняли Юнаковку в Сумской области, несмотря на попытки противостояния от лучших подразделений ВСУ. Украинское командование направило в это место самые подготовленные, элитные силы.

Также недавно Марочко сообщил, что ВС России уничтожили понтонную переправу ВСУ в Харьковской области. Он отметил, что украинские боевики лишились двух загруженных автомобилей и потеряли до одного отделения личного состава. Еще российские военные сильно повредили БМП противника.