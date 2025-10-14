Марочко: российская армия ударила по переправе ВСУ с техникой под Харьковом

Российские войска уничтожили понтонную переправу, установленную украинскими боевиками в Харьковской области. Об этом РИА «Новости» заявил военный эксперт Андрей Марочко.

ВС России поразили переправу и технику ВСУ в районе населенного пункта Гороховатка Изюмского района. Эксперт рассказал, что украинские войска пытались ночью перебросить военных на восточный берег Оскольского водохранилища.

«Данные действия были своевременно выявлены — российские силы нанесли огневое поражение», — подчеркнул Марочко.

В результате атаки ВСУ лишились двух загруженных автомобилей и потеряли до одного отделения личного состава. Также ВС России сильно повредили БМП противника.

Ранее российские войска взяли в плен двух боевиков ВСУ в районе села Алексеевка Сумской области. У обоих солдат обнаружили свертки с наркотиками и ампулы с неизвестными препаратами. Плененные бовики служили в 225-м отдельном штурмовом полке ВСУ.