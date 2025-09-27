Российские войска заняли Юнаковку в Сумской области, несмотря на сопротивление лучших подразделений Вооруженных сил Украины. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил об этом ТАСС .

В Юнаковке российские войска, по его словам, встретили серьезное сопротивление. Несмотря на это, им удалось продвинуться вперед. Марочко заявил, что освобождение села стало самым большим достижением в зоне СВО за неделю.

«Также хочу напомнить, что украинское командование направило сюда самые лучшие, элитные силы и в целом делало переброску на сумское направление со всех участков для наращивания сил и средств», — сказал он.

Минобороны России объявило об освобождении Юнаковки 26 сентября. ВСУ использовали этот населенный пункт для нападения на Курскую область. Украинский политтехнолог Виктор Таран признал, что захват села позволил российским военным взять в полуокружение Красноармейск (украинское название — Покровск).