ВСУ направили в Сумскую область дополнительную технику и личный состав. За последние три дня активность украинской армии ощутимо увеличилась в районе Белопольского, заявил в своем Telegram-канале координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он подтвердил, что украинские техника и личный состав движутся по разным дорогам.

«По всем признакам — это либо подготовка к прорыву, либо попытка создать ложную цель, чтобы отвлечь российские силы. Потому что просто так собирать такое количество техники и бойцов — не в их стиле», — подчеркнул подпольщик.

Если ВСУ планируют прорыв, то они попытаются «вогнать» в район российских военных, а затем заблокировать их. После этого украинские боевики постараются занять часть российских территорий, устроить торг и сорвать наступление ВС России на других направлениях.

Также Лебедев не исключил, что украинское командование с помощью переброса войск пытается отвлечь внимание и отвести удар от Донецкого, Запорожского или Херсонского направлений

«Они идут с разных дорог, значит, готовят что-то комплексное, масштабное. И это — тревожный сигнал», — добавил подпольщик.

Он объяснил, что действия ВСУ говорят либо о подготовке наступления, либо об усилении обороны на этом участке.

Ранее Лебедев рассказал, что российская армия целенаправленно поражала украинские аэродромы и вывела из строя часть наземной инфраструктуры ВВС противника. Из-за ударов по тылу ВСУ стали прибегать к маневрам и переносить склады.