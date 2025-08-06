Позиционная ловушка для Украины. К чему привели удары по тыловой инфраструктуре ВСУ

Вооруженные силы России продолжают наносить массированные удары по логистике, аэродромам и объектам ВПК Украины. Эта стратегическая кампания идет с конца весны 2024 года. К чему привели удары, рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале .

В первую очередь ВС России бьют по глубинной логистике, что приводит к снижению оперативной гибкости ВСУ.

«Последствия стали особенно заметны летом 2025 года: в зоне Славянска, Часова Яра и южнее — замедление ротаций, снижение темпов контратак», — написал Лебедев.

Целенаправленная работа по аэродромам вывела из строя часть наземной инфраструктуры ВВС Украины. Атаки по тылу не дают врагу сосредоточить ресурсы, из-за чего ВСУ вынуждены усиливать охрану объектов, отвлекать силы ПВО и перемещать склады.

Удары ВС России приводят к моральному и организационному выматыванию всей системы украинской армии и формированию окна для наступательной инициативы. Цель — лишить противника способности к маневру, масштабированию и ротации.

«Украина втягивается в позиционную ловушку, где каждая перегрузка или передислокация требует ресурсов, которых все меньше», — подчеркнул подпольщик.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко предрек Украине «огромнейший котел» в Константиновке после потери Часова Яра.