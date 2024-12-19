ВСУ перебросили дополнительные силы в район Кременной

Марочко: ВСУ перебрасывают дополнительные силы на юго-запад от Кременной

Командование ВСУ начало перебрасывать дополнительные силы к району на юго-запад от Кременной. Об этом в Telegram-канале сообщил военный эксперт, бывший офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Фиксируется прибытие дополнительных сил и средств противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Григоровка и Серебрянка», — написал он.

Марочко объяснил, что ВСУ направили личный состав в район для усиления оборонительных линий в связи с активизацией российских войск.

Ранее подполковник ЛНР в отставке заявил, что российские бойцы улучшили свое положение на Купянском направлении и скоро возьмут боевиков ВСУ в «огневой мешок» в районе населенного пункта Лозовая.

Также глава ДНР Денис Пушилин сообщал о тяжелых боях с ВСУ и продвижении в Дзержинске, у Димитрова и Красноармейска. С этого направления националисты бьют по Горловке.