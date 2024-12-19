ВС РФ с тяжелыми боями продвинулись вперед в Дзержинске

Пушилин сообщил о продвижении ВС РФ в Дзержинске, у Красноармейска и Димитрова

Российские войска с тяжелыми боями продвигаются вперед в Дзержинске, у Димитрова и Красноармейска. Об этом РИА «Новости» рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

«По всем направлениям фронта армия России ведет тяжелую работу и отвоевывает у противника наши территории, наши города и районы, из которых они делали укрепы 10 лет», — рассказал он.

Пушилин добавил, что российские военные ведут тяжелые бои в Дзержинске, с направления которого украинские боевики бьют по Горловке. Большинство городских высоток уже под контролем ВС РФ.

Глава ДНР отметил, что бойцы ВСУ активно используют FPV-дроны, минирование и пока еще могут перебрасывать в этот район резервы, пытаясь остановить наступление армии России.

По словам Пушилина, сейчас ожесточенные бои также идут на Красноармейском направлении. Российские бойцы уже освободили поселок Заря. ВС РФ также продолжают наступать на Краснолиманском направлении.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что бойцы ВС РФ на Купянском направлении улучшили свое положение и скоро возьмут украинских боевиков в «огневой мешок» в населенном пункте Лозовая.