Командир Аид: ВСУ пытаются стягивать силы у Суджи в Курской области

Вооруженные силы Украины пытаются сосредоточить свои силы в районе Суджи в Курской области. Однако российские войска активно противодействуют формированию «кулака» противника, рассказал РИА «Новости» командир одного из отрядов с позывным Аид.

«Обстановка довольно напряженная, очень большие силы противник пытается сюда стягивать», — отметил он.

Российские бойцы своевременно наносят удары, чтобы не позволить противнику набрать силу. Как только «кулак» начинает формироваться — его уничтожают.

Украинские боевики напали на Курскую область 6 августа. Они бомбили жилые дома и машины, местным жителям пришлось срочно уезжать. При этом ВСУ обстреливали дороги в Курской области, по которым эвакуировались люди.

Российские военные успешно отражают удары украинской армии. Ранее отряд спецназа «Ахмат» уничтожил два опорных пункта ВСУ под Курском.