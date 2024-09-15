Отряд спецназа «Ахмат уничтожил два опорных пункта ВСУ под Курском

Бойцы отряда «Каштан» спецназа «Ахмат» ликвидировали два опорных пункта ВСУ на участке Нижней Паровой в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

«Сегодня бойцы отряда „Каштана“ на участке Нижней Паровой заскочили на опорники противников, уничтожили два опорника и взяли пленных», — сказал он.

Алаудинов отметил, что украинские боевики прорвали линию обороны на одном из участков границы на Глушковском направлении, чтобы отвлечь российские подразделения, которые продолжают наступление.

По словам командира спецназа «Ахмат», у противника нет таких ресурсов, которые заставили бы российскую армию проиграть. Даже с учетом определенной техники, которые ВСУ перебросили в Курскую область, в этом конфликте «они уже проиграли».

Ранее Алаудинов рассказал, что на Суджанском направлении российские военные ликвидировали 10 единиц техники, среди них были танки и БТР.