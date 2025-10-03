Командование Вооруженных сил Украины оттягивает подразделения на северо-запад и запад от Ямполя в ДНР. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Давление на населенный пункт Ямполь со стороны Вооруженных сил России продолжается», — отметил он.

Специалист добавил, что ВСУ отступают в направлении Красного Лимана. Украинское командование пытается использовать рельеф местности у Ямполя, чтобы задержаться на рубежах этого населенного пункта.

Рельеф довольно сложный, но ВСУ все равно не справляются с напором российской армии, заключил Марочко.

Ранее стало известно, что украинским боевикам пришлось перебросить большое количество иностранных наемников на Хатненский участок фронта в Харьковской области из-за низкой мотивации и морального духа солдат.