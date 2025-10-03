Вооруженным силам Украины пришлось перебросить большое количество латиноамериканских наемников на Хатненский участок фронта под Харьковом. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.

«Из-за низкой мотивации и морального духа украинских солдат для удержания позиций на Хатненский участок фронта командование ВСУ перебрасывают до роты латиноамериканских наемников», — уточнил собеседник агентства.

Накануне в Минобороны России сообщили об уничтожении объекта транспортной инфраструктуры ВСУ, мест сборки и хранения БПЛА большой дальности, а также пунктов временной дислокации украинских солдат и иностранных наемников.